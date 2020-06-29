РИАМО - 29 июн. В Сети было размещено объявление о продаже танка Т-34-85, продавец из Москвы утверждает, что техника находится на ходу и демилитаризована, сообщает Газета.ru.

«Стоимость боевой машины не уточняется. Ранее этот же пользователь выставил на продажу систему залпового огня «Катюша» по цене в 5,2 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Продаваемый танк является модификацией танка Т-34. Данная модификация поступила на вооружение советских войск в 1944 году.