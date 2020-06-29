РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июн. Работы по строительству учебной пристройки на 600 мест к средней общеобразовательной школе №8 на улице Юннатов в микрорайоне Кучино Балашихи выполнили на 40%, строительство планируют завершить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В понедельник сотрудники министерства провели выездное совещание по контролю за ходом строительства учебной пристройки на 600 мест к школе №8 на улице Юннатов, в котором приняли участие представители администрации округа и подрядной организации. Строительство нового объекта образования ведется по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета.

«В настоящее время на объекте 78 человек. Выполняются монолитные работы на уровне третьего этажа здания и устройство внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей. Общая строительная готовность объекта - более 40%», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он добавил, что завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

В микрорайоне Южное Кучино всего одна школа, в которой обучаются более 1 тысячи учеников при проектной мощности в 800 мест. Ввод пристройки позволит ликвидировать вторую смену.

В новом школьном корпусе разместятся просторные классы, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, методические и вспомогательные помещения. На прилегающей территории появятся игровая и спортивная зоны, будет выполнено озеленение.

Министерством строительного комплекса Подмосковья перед всеми участниками строительства поставлена задача обеспечить завершение работ и ввод объекта в установленные сроки.