РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Госавтоинспекторы проведут сплошные проверки водителей на трезвость в подмосковном Красногорске в июле, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

«Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск информирует участников дорожного движения о том, что проведение сплошных (тотальных) проверок будет организовано в июле. Оперативно-профилактические мероприятия по теме «Нетрезвый водитель» будут проведены 4, 10, 17 и 25 июля», - говорится в сообщении.

Кроме того, соблюдение водителями правил перевозки пассажиров проверят 2, 7, 14 и 21 июля.

Основной целью оперативно-профилактических мероприятий является пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.