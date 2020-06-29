РИАМО - 29 июн. До 30 июня участковые избирательные комиссии в Подмосковье работают по ранее утвержденному графику, в Химках не принимали решений об удалении членов избирательной комиссии с правом решающего голоса из помещений, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Ранее на интернет-сайте «Открытые медиа» был размещен материал «Больше 12 не собираться», в котором сообщается, что на избирательных участках в Химках были случаи удаления членов комиссии с правом решающего голоса и отказа в выдаче копий актов о проведении голосования до дня голосования.

«С 25 по 30 июня УИКи работают не в полном составе, а в соответствии с утвержденным графиком работы, как правило, по два члена комиссии с правом решающего голоса. В этой связи, в четырех из 107 УИК в Химках членам комиссии рекомендовалось работать в соответствии с утвержденным графиком», - говорится в сообщении.

В Химках никаких решений об удалении членов избирательной комиссии с правом решающего голоса из помещений комиссии не принималось.

Получение копий документов - это право как наблюдателей, так и членов УИК. Порядок проведения голосования позволяет запрашивать у наблюдателей и членов комиссии письменные заявления об ознакомлении и предоставлении копий документов. При этом, не определяется срок выдачи и оформления данных копий. Поэтому требование о незамедлительной выдаче копий было не обосновано.

28 июня председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин провел совещание в ТИК Химок с участием представителей наблюдательского сообщества. На нем Березкин заявил о недопустимости нарушения прав наблюдателей и членов комиссии.

Кроме того, ТИК города Химки указали на необходимость контроля за работой УИКов и обеспечение организационно-методической и правовой помощи комиссиям.

В соответствии с пунктом 3.3 Порядка проведения общероссийского голосования, на избирательных участках могут присутствовать только аккредитованные СМИ. А журналист «Открытых медиа» появился на участке в нарушение данного порядка.