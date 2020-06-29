РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Отдел ЗАГС в микрорайоне Климовск Подольска приостановит свою работу 1 июля во время общероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Климовский отдел ЗАГС информирует о режиме работы с 30 июня по 2 июля. Так, 30 июня прием населения по государственной регистрации актов гражданского состояния (по всем видам) будет проводиться по предварительной записи и по ранее принятым заявлениям с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. 1 июля будет выходным днем», - говорится в сообщении.

Также прием населения по предварительной записи и по ранее принятым заявлениям будет проходить 2 июля с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)762-69-07.