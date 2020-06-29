РИАМО - 29 июн. Глава правительства Михаил Мишустин распорядился продлить выдачу специальных выплат для соцработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, до 15 сентября, сообщает Nation News.

«Дополнительные выплаты продолжат получать работники социальной сферы, участвующие в профилактических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что он удовлетворен действиями кабмина страны, направленными на помощь россиянам в период пандемии.

За последние сутки в России выявили 6719 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

ВОЗ предупредила об опасности второй волны Covid‑19. Вспышка может случиться в любой точке мира.

- На остановках общественного транспорта в Москве установили санитайзеры. Диспенсеры появились в разных районах города на самых востребованных остановках и на крупных пересадочных узлах.

- Кинотеатры откроют в России с 15 июля. Они были закрыты в рамках ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в РФ.

- За сутки в России зарегистрировали 6 719 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 335 больных. В Москве - 782.

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов