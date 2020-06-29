РИАМО - 29 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность соблюдения мер предосторожности в общественных местах в условиях пандемии коронавируса, это касается и избирательных участков на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, где затронул этот вопрос.

«Открыты участки голосования по поправкам в Конституцию - важное мероприятие, которое проходит с акцентом на стандарты безопасности. Мы должны максимально защитить тех, кто работает на участках, для этого есть все необходимое», - сказал Воробьев.

Он отметил, что на сегодняшний день есть снижение и по занятым койкам, и по выявленным случаям заражения коронавирусом, однако пока нет окончательного понимания, насколько угроза ушла.

«Лучше сейчас быть бдительными», - подчеркнул губернатор.

Всего в Подмосковье зарегистрировано 5,8 миллиона избирателей, подготовлено порядка 4,2 тысячи участков, в том числе около 2,2 тысячи - на открытом воздухе (шатры, навесы, палатки, большие автобусы).

В помещениях для голосования предусмотрены отдельные входы и выходы, чтобы разделить потоки избирателей. На входе у всех измеряют температуру бесконтактным способом, обеспечена дезинфекция рук, выдача средств защиты и шариковых ручек.

Также нанесена специальная разметка с соблюдением безопасной дистанции до 2 метров. Специальные сотрудники участковой избирательной комиссии осуществляют контроль за соблюдением мер, направленных на снижение риска распространения коронавирусной инфекции.

В период проведения голосования работает информационно-справочный центр избирательной комиссии Московской области. Обратиться можно по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44.

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