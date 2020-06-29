РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Жители Подольска смогут посещать бесплатные уроки английского языка в парке Талалихина по воскресеньям, первое занятие пройдет 5 июля, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь в парке имени Талалихина по воскресеньям проходят бесплатные уроки английского языка от школы иностранных языков «ВКС-ih Подольск». Приглашаем всех желающих на первое занятие английским в парк с преподавателем - носителем языка Скоттом Гримли. Итак, занятие пройдет 5 июля в воскресенье: с 12:30 по 13:30 - для детей 7-9 лет; с 14:00 до 15:00 - для подростков и взрослых в возрасте от 16 лет»,- говорится в сообщении.

Уроки будут интересны людям со средним или школьным уровнем знания английского языка. Их ждут увлекательные игры, задания, конкурсы и общение на английском языке. Все занятия будут проходить по коммуникативной методике. А это значит, что уровень знания языка студента уходит на второй план. Программа занятий построена так, что желающие принять участие могут начать ходить с любого занятия и при этом не будут чувствовать себя не в своей тарелке.

Узнать подробности можно будет по телефону: 8(903)796-44-94.