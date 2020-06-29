РИАМО - 29 июн. С 5 июня волонтеры Общественной палаты России обнаружили в сети Интернет более 5 тысяч фейков о голосовании по поправкам в Конституции, в основном ложная информация затрагивает малые населенные пункты, сообщил журналистам член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Огромная группа фейков идет через социальные сети. Они связаны с тем, как проходит голосование. Общее число фейков на данный момент перевалило за 5 тысяч», - сказал Малькевич.

Он добавил, что в основном фейки атакуют небольшие населенные пункты. Это делается для того, чтобы волонтерам было сложнее оперативно проверить информацию.

На данный момент Общественная палата РФ фиксирует рост ложной информации, касающейся выборов по поправкам в Конституцию.

«Думаю, завтра их станет еще больше. И, конечно, в ключевой день голосования они будут идти ежечасно», - заключил Малькевич.

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