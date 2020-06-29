РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. За ходом голосования по поправкам в Конституцию РФ в подмосковном Красногорске следят почти 400 наблюдателей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«За голосованием в Красногорске следят почти 400 наблюдателей. Общественные наблюдатели обеспечивают законность проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в округе», - говорится в сообщении.

Проголосовать можно по 1 июля включительно с 8:00 до 20:00 на одном из 118 избирательных участков.

«Кроме того, три временных УИК развернуты на предприятиях КМЗ и «Бецема», а также на базе инфекционного стационара КГБ №1», - добавляется в материале.

Если нет возможности прийти на избирательный участок, можно проголосовать на дому. Для этого в срок до 17:00 первого июля надо позвонить в свою УИК (или попросить родственников сделать это).

Задать вопросы по голосованию можно в Территориальной избирательной комиссии Красногорска по телефону: 8(495)562-40-10.