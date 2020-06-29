РИАМО - 29 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что восстановление экономики после пандемии коронавируса и реализация запланированных программ являются приоритетом развития региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, где затронул этот вопрос. Губернатор отметил, что восстановление экономики после пандемии — это серьезный вызов. Поэтому важно предельно внимательно относиться к разным сферам бизнеса.
В регионе по поручению губернатора создан Центр защиты и поддержки бизнеса. Предприниматели имеют возможность получить субсидии, налоговые льготы, помощь в подведении коммуникаций.
Узнать подробную информацию можно на Инвестиционном портале региона или по единому короткому номеру 0150.
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29 ИЮНЯ
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