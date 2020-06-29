РИАМО - 29 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что восстановление экономики после пандемии коронавируса и реализация запланированных программ являются приоритетом развития региона, а обращения новых инвесторов должны удовлетворяться максимально быстро, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, где затронул этот вопрос. Губернатор отметил, что восстановление экономики после пандемии — это серьезный вызов. Поэтому важно предельно внимательно относиться к разным сферам бизнеса.

«Все обращения новых инвесторов должны удовлетворяться в максимально короткие сроки. Подмосковье с развивающейся инфраструктурой – лучшее место для инвестиций. Хочется, чтобы это не осталось на словах или на бумаге, а было претворено в жизнь», - сказал Воробьев.

В регионе по поручению губернатора создан Центр защиты и поддержки бизнеса. Предприниматели имеют возможность получить субсидии, налоговые льготы, помощь в подведении коммуникаций.

Узнать подробную информацию можно на Инвестиционном портале региона или по единому короткому номеру 0150.

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29 ИЮНЯ

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