РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил с юбилеем генерального директора АО «ХелиВерт» Александра Кузнецова, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий посетил современное производство вертолетов на территории Люберец.

«Вертолет - это сложнейшее техническое изобретение, это самая высокая инженерная мысль. Она привела к тому, что люди смогли сделать так, чтобы обычное железо летало. Один из таких людей - Александр Алексеевич, он посвятил свою жизнь авиации, профессионал своего дела. Я хочу сказать, что вы замечательный человек и профессионал. Я хочу пожелать, чтобы вы оставались в такой же прекрасной форме как в физическом, так и в моральном плане, творческих подходов и идей», - сказал Ружицкий.

Глава Люберец вручил Кузнецову награду под названием «Блогодарю». Также Кузнецов получил подарки от Союза предпринимателей и почетную грамоту от Торгово-промышленной палаты округа.