РИАМО - 29 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все стройки, на которые выделены средства, должны идти хорошим устойчивым темпом, отдельно это касается вопросов реализации национальных проектов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, где затронул данный вопрос.

«Все стройки, на которые выделены средства, должны идти хорошим устойчивым темпом. У нас две даты сдачи школ, детсадов – 1 сентября и начало следующего года. Все строители должны набрать темп, и работы должны быть выполнены», - сказал губернатор.

Он также напомнил, что регионе в понедельник открылся самый большой за всю историю участок ЦКАД. Данный президентский масштабный проект имеет определяющее значение как для удобства жизни, так и для экономики.