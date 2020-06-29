РИАМО - 29 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все стройки, на которые выделены средства, должны идти хорошим устойчивым темпом, отдельно это касается вопросов реализации национальных проектов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, где затронул данный вопрос.
Он также напомнил, что регионе в понедельник открылся самый большой за всю историю участок ЦКАД. Данный президентский масштабный проект имеет определяющее значение как для удобства жизни, так и для экономики.
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