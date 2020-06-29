РИАМО (МЫТИЩИ) – 29 июн. Инспекторы ГИБДД в городском округе Мытищи в июле будут массово проверять водителей на трезвость, сообщается на сайте администрации горокруга.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» продолжает проведение оперативно-профилактических мероприятий по массовой проверке водителей транспортных средств под названиями «Нетрезвый водитель» и «Ребенок-пассажир».

«Очередные проверки сотрудниками Госавтоинспекции пройдут: 4, 11, 18 и 25 июля – «Нетрезвый водитель», 1, 8, 15, 22 и 29 июля – «Ребенок-пассажир». Убедительная просьба ко всем водителям: не нарушайте правила дорожного движения, не садитесь за руль в состоянии опьянения, помните, что этим вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения, за которых вы несете ответственность. Не допустите беды!», – говорится в сообщении.

Родителям необходимо перевозить ребенка в машине в специальном удерживающем устройстве.

«Уважаемые родители, перевозя своего ребенка в автомобиле без специального детского удерживающего устройства, вы проявляется пренебрежительное отношение к жизни и здоровью самого родного человека. Не рискуйте его жизнью!» – отмечается в сообщении.