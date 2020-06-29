РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Специалисты молодежного центра «Максимум» Подольска раздали прохожим буклеты и рассказали об опасности оставлять открытыми окна, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 29 июня, специалисты молодежного центра «Максимум» провели акцию «Открытое окно - опасность для ребенка». Среди жителей и гостей Подольска на бульварах 65-летия Победы и имени Евгения Карелова были распространены информационные буклеты с целью предупреждения несчастных случаев с детьми», - говорится в сообщении.

По статистике, только двое из 100 родителей устанавливают на окна специальные запорные устройства, такая беспечность приводит к трагедии: в теплое время года маленькие дети, даже на мгновение оставшись без присмотра, выпадают из открытых окон и получают смертельные травмы. Также нельзя забывать, что москитные сетки на окнах не являются безопасным ограждением.