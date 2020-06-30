В начале марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в летние месяцы 2020 года будет наблюдаться превышение климатических норм. Сам сезон он назвал «малиновым» — по окрасу прогностических температурных карт, напоминающих цвет малины. Между тем лето 2020 в Москве и Подмосковье приближается к своей середине, на деле оказавшись совсем не однородным по погоде. О том, сбудется ли «малиновый» прогноз в июле и августе, синоптики рассказали РИАМО.

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«Малиновый» старт

По данным синоптиков, средняя температура по Московскому региону в уходящем июне оказалась на 1,9 градуса выше нормы — «малиновый» прогноз вполне оправдался.

А дожди — пускай не частые и скоротечные — были очень интенсивными за счет мощных грозовых облаков. Поэтому, как говорит ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец, в июне выпало почти 200 процентов от месячной нормы осадков.

Конец июня, совпавший с началом рабочей недели, ознаменован понижением температуры на 7–10 градусов. Это особенно заметно после очень теплых, почти тропических ночей в минувшие выходные (до 22 градусов в центре Москвы) и дневных температур в районе 30 градусов.

После прохладного понедельника (на 1–1,5 градуса ниже нормы) и ночной температуры всего в 8–10 градусов во вторник днем столбики термометров поднимутся до 22–24 градусов. В среду же циркуляция воздуха вновь изменится и температура вернется к значениям в районе 25 градусов.

«Вполне комфортные значения — 23–28 градусов выше нуля — сохранятся до конца рабочей недели. Кратковременные летние дожди возможны, но существенных осадков не ожидается. Поэтому начало июля будет вполне приятным», — отмечает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

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Лето без неожиданностей

Как прогнозирует портал Gismeteo, температура воздуха в Московском регионе будет неоднородной на протяжении ближайших 30 дней.

При этом по-настоящему ясными будут три дня — 30 июня, 5 и 7 июля, а на протяжении 26 дней будут идти дожди. Причем порой они будут переходить в ливни, а 3, 4 и 8 июля ожидаются грозы.

Самой холодной будет ночь на 20 июля, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье поднимутся всего до десяти градусов тепла. Самая низкая дневная температура — плюс 16 градусов — ожидается 18–19 июля.

Самая теплая ночь — плюс 20 градусов — ожидается 8 июля, а самая высокая дневная температура — до плюс 30 градусов — 3 июля. Однако ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков поясняет, что эта картина — лишь один из вероятных сценариев погоды.

В свою очередь Евгений Тишковец отмечает, что прогнозы на лето 2020 вполне позитивные и хорошие.

«Лето не может быть без дождей и гроз, без солнца и без пасмурной погоды. Это совершенно нормальные процессы», — говорит синоптик.

Как отмечает метеоролог, в этом году, в отличие от прошлого лета, не ожидается резкого обрушения в «собачий холод» с сильными дождями. Однако внутри нынешнего летнего периода будут определенные колебания по погоде.

В зоне климатического комфорта

В целом, по словам Евгения Тишковца, «малиновый» прогноз в Москве и Подмосковье по-прежнему актуален до конца всего лета. В июле общее превышение по температуре составит 0,5–1 градус над средней месячной многолетней температурой. Но этот месяц не будет однородным: одни периоды окажутся теплее, другие — прохладнее.

«Начало июля будет вполне комфортным: в среднем — 23–29 градусов тепла. В середине месяца мы выйдем на самый пик температуры, а после 18 июля она вернется в норму, и концовка июля будет около нормы. Может быть, даже чуточку прохладнее, но это не какой-то дикий холод. Если кто собирается в отпуск, то рекомендую использовать июль по максимуму», — советует Евгений Тишковец.

Что касается августа, то, по предварительным данным, температура будет соответствовать норме, как и количество осадков. Возможно, будет даже переувлажненность — небольшая, процентов на десять.

«По большому счету, лето 2020 хорошее. Конечно, кому-то хочется и тридцатиградусной жары, но для Москвы дневная норма в июле — это 24–25 градусов. А зона максимального климатического комфорта — это 22–27 градусов», — заключает Евгений Тишковец.

По его словам, более высокие температуры — это уже климатический стресс для организма, совсем не благо для здоровья, а напротив, вред.