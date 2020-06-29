РИАМО - 29 июн. Газовое оборудование не повреждено в доме на улице Проходчиков в столице, где произошел взрыв с последующим пожаром, причиной произошедшего не мог быть бытовой газ, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мосгаза».

В понедельник в доме на улице Проходчиков произошел пожар, общая площадь составила 150 квадратных метров. Во время тушения возгорания спасли семь человек. По данным ГСУ СК РФ по столице, пострадали три человека.

«После появления возможности провести осмотр в квартире по адресу: улица Проходчиков, дом 3, было установлено, что газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах, визуально не разрушены, имеются следы термического воздействия», - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние газового оборудования в данном доме говорит о том, что оно не могло послужить причиной данного происшествия.

В доме на улице Проходчиков техосмотр газового оборудования и приборов был проведен в декабре прошлого года. Все оборудование исправно, также в исправном состоянии находятся система вытяжки и вентиляции.

«Все это говорит о том, что причиной происшедшего не может быть бытовой газ. Причина пожара устанавливается комиссией», - подчеркнул представитель пресс-службы «Мосгаза».

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