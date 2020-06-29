РИАМО - 29 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все меры федеральной поддержки, озвученные президентом РФ, должны быть оказаны жителям в срок, сообщается в Instagram-аккаунте губернатора и правительства Подмосковья.
В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, где затронул этот вопрос.
Он подчеркнул, что предусмотрен целый цикл мероприятий по поддержке экономики в Московской области.
«Мы видим, что льготная ипотека работает в регионе и дает хорошие результаты для людей, которые приобретают жилье, и является серьезной поддержкой для строителей», - добавил Воробьев.
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