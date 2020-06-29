РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 июн. Почти 40 спортивных учреждений в подмосковном Красногорске смогут возобновить работу с 1 июля, сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета Алексей Кокурин.

«В соответствии с рекомендациями министерства спорта Московской области, с 1 июля возобновить свою работу смогут все спортивные учреждения, находящиеся в Московской области. На территории Красногорска функционируют 8 муниципальных учреждений и порядка 30 коммерческих», – сказал Кокурин.

Он добавил, что всем спортивным учреждениям направили уведомления о том, что они имеют право возобновить работу после выполнения ряда требований. В частности, сотрудники должны сдать тесты на Covid-19.

«Мы подготовили клуб, начиная с генеральной уборки, проверки вентиляции – вызывали специальную службу, подготовили все необходимые журналы, провели работу с персоналом», – отметил фитнес-директор клуба World Gym Красногорск Сергей Пименов.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, единовременно на спортивном объекте могут находиться не более 25% от его пропускной способности.

«У нас пропускная способность 600 человек, то есть единовременно в клубе смогут находиться не более 150 человек. У нас есть запись – через администратора или с помощью мобильного приложения», – пояснил Пименов.