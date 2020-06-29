РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Следственный отдел по подмосковному Красногорску организовал проверку информации об отравлении двоих детей химическими веществами, сообщается в группе Главного следственного управления СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение двух доследственных проверок по информации, размещенной в сети Интернет об отравлении двух детей», - говорится в сообщении.

Из сообщения СМИ следует, что 28 июня 2020 года из Красногорска в одну из московских больниц был госпитализирован малолетний мальчик с диагнозом «отравление нефтепродуктами». По предварительным данным, ребенок выпил жидкость для розжига.

В тот же день в одном из населенных пунктов городского округа двухлетняя девочка выпила дезинфицирующее средство и была госпитализирована в медицинское учреждение с диагнозом «отравление химическим раствором».

«В настоящее время следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заключается в сообщении.