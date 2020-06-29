РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июн. Медучреждения Щелкова возобновили вакцинацию детей, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Прививки делают в «Дни здорового ребенка» - в Щелковской детской поликлинике это вторник и четверг.

«В поликлиниках возобновлена вакцинация детей. Всю необходимую информацию о графике работы можно уточнить у дежурного администратора поликлиники», - говорится в сообщении.

Перед проведением процедуры вакцинации врач-педиатр обязательно проводит осмотр маленького пациента. Запись на прием доступна через портал госуслуг, а также через дежурного администратора медучреждения.