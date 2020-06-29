РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Подольский учитель Павел Красновид прошел в заключительный этап международного фестиваля педагогического мастерства, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Преподаватель гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск Подольска Павел Красновид прошел во второй этап I Международного фестиваля педагогического мастерства государств-участников СНГ в номинации «Учитель». Теперь подмосковный учитель поборется за победу во втором, заключительном этапе», - говорится в сообщении.

В первом этапе фестиваля приняли участие 45 педагогов из стран СНГ, он проводился с февраля по июнь 2020 года.

«Приятно, что нашего педагога отметили на международном уровне. Красновид стал единственным участником данного фестиваля от России в своей категории. Мы гордимся своими учителями. Поздравляем Павла и желаем ему удачи в дальнейших испытаниях», - заключается в материале.