РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Глава Люберец Владимир Ружицкий проверил степень готовности к предстоящему отопительному сезону ВЗУ №15 на севере городского округа, он обеспечивает более 32 тысяч жителей водой, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В округе в плановом режиме продолжается подготовка к отопительному сезону. Сегодня мы проверяем степень готовности водозаборного узла №15 на севере Люберец. Он обеспечивает водой порядка 32 тысяч жителей (это 40 МКД), 4 школы и 3 детских сада», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в 2017 году была проведена реконструкция данного ВЗУ. В ходе работ произвели замену наружных инженерных сетей и насосного оборудования, капитальный ремонт здания, установили оборудование для доочистки воды с монтажом блока обезжелезивания и станции умягчения.

«Всего к осенне-зимнему периоду нам необходимо подготовить 28 ВЗУ. На одном из них, в Кореневе, в этом году планируется полная реконструкция. На всех объектах неукоснительно выполняется стандарт по организации работы», - добавил Ружицкий.

Водозаборный узел №15 состоит из трех артезианских скважин, трех подземных накопительных резервуаров чистой воды общим объемом 3 тысячи кубометров, станции второго подъема и оборудования для доочистки воды с блоками обезжелезивания и умягчения воды.