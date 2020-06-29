РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Инструктор по северной ходьбе дирекции спортивных сооружений Люберец Ирина Арсентьева проводит для пожилых жителей занятия в рамках программы «Активное долголетие» на платформе Zoom, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Жители Люберец старшего возраста могут принять участие в тренировках по понедельникам и пятницам с 10:00 до 11:00», - говорится в сообщении.

Ссылка для подключения к конференции Zoom: https://us04web.zoom.us/j/73564380272?pwd=a0ZXeFd1QkwrWEVaVzVPc0Vud0RZQT09.

«Присоединяйтесь и будьте здоровы!» - заключается в материале.