РИАМО – 29 июн. Хоккеиста Александра Овечкина, играющего за «Вашингтон», признали лучшим восьмым номером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Газета.ru.

«В ходе голосования россиянин набрал 53 очка. За него проголосовали 17 журналистов», - говорится в сообщении.

Второе место занял Теем Селянне, а третье - Кэм Нили.

Александр Овечкин - российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).