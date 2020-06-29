РИАМО – 29 июн. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что коронавирус может вернуться, вирус уже распространился по всему миру, кое-где заболеваемость получилось снизить, но где-то преждевременные послабления повысили число зараженных, сообщает kp.ru.

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предполагает, что вторую волну возможно проконтролировать и не допустить всплеска.

«До этого момента в любом месте на планете возможен всплеск. Потому что вирус остается с нами, и в любом случае, если не будет возможности быстро госпитализировать, тестировать людей, у которых есть симптомы, и изолировать людей, которые были с ними в близком контакте, тогда цепочка начнется точно так, как было в марте», - сказала Вуйнович.

Она также высказала предположение, что с вирусом придется бороться год-полтора или до момента создания вакцины.

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Текстовая трансляция

29 ИЮНЯ

ВОЗ предупредила об опасности второй волны Covid‑19. Вспышка может случиться в любой точке мира.

- На остановках общественного транспорта в Москве установили санитайзеры. Диспенсеры появились в разных районах города на самых востребованных остановках и на крупных пересадочных узлах.

- Кинотеатры откроют в России с 15 июля. Они были закрыты в рамках ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в РФ.

- За сутки в России зарегистрировали 6 719 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 335 больных. В Москве - 782.

- Еще 11 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье. Также в регионе за сутки выявили 335 новых случаев заболевания.

- В Москве скончались 23 человека с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3761 пациентов