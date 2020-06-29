РИАМО - 29 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в краже кресла и сантехнического оборудования из магазина в селе Рогачево Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Заявление в полицию написал 54-летний местный житель. Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 42-летний местный житель», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.