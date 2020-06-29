РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Пятнадцатилетний мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию после столкновения с автомобилем в Подольске, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В Подольске 25 июня в 17:35 на автодороге ММК - Матвеевское произошло ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля.

«Так, 15-летний водитель мотоцикла BSEmoto (спортинвентарь), двигаясь по автодороге со стороны автотрассы А-107 в сторону деревни Прохорово, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Lada Largus. В момент ДТП подросток был в 8 километрах от дома, без сопровождения взрослых и без средств личной защиты (шлем, мотоэкипировка). В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение ПЦГБ», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы отметили, что, приобретая мототехнику для своего ребенка, родители не отдают себе отчет в том, что данный подарок под управлением детей становится смертельно опасным.

«Во избежание подобных случаев и в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма просим быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Родителям следует научить детей безопасному поведению в улично-дорожной среде, не забывать про личный пример и применение средств пассивной защиты», - заключается в материале.