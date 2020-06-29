В Москве ЕГЭ в этом году планируют сдавать около 80 тыс выпускников
В Москве ЕГЭ в этом году планируют сдавать около 80 тыс выпускников
сайт департамента образования и науки города Москвы
РИАМО - 29 июн. Порядка 80 тысяч выпускников московских школ в этом году планируют сдавать Единый государственный экзамен, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.
Этим летом ЕГЭ будут сдавать лишь те школьники, которые намерены поступать в вузы.
«В Москве на сдачу Единого госэкзамена зарегистрировались около 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи — это выпускники этого года и более 13 тысяч — выпускники прошлых лет», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
3 июля пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля будут сдавать по русскому языку, 10 июля – профильную математику, 13 – историю и физику, 16 – обществознание и химию.
Кроме того, 20 июля состоится экзамен по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, а 22 и 23 июля - устная часть экзамена по иностранным языкам. Математику базового уровня в этом году сдавать не будут.
Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, организуют дополнительный период экзаменов в августе.
Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку?
14 вопросов | Пройден 3545 раз
Ответьте на вопросы из ЕГЭ по русскому языку и проверьте свою грамотность.
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Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку? (5/14)
В каких группах слов пропущена одна и та же буква?
1) Бе…крайний, ни…вергать, чере…чур;
2) Пр…одолевать, пр…даточный, меж…нститутский;
3) Об…скать, под…грать, без…нициативный;
4) Вз…браться, пр…махнуться, п…ложиться
Запятая (1) разделяет предложения «рядом с тобой всегда люди» и «и, даже если тебе очень одиноко». Запятые (2) и (3) показывают границы придаточной части «даже если тебе очень одиноко». Запятая (4) отделяет придаточную часть «что кто-то сможет выслушать тебя».
Фанат соцсетей
Хорошо, если вам не предстоит сдавать ЕГЭ в этом году – вы забыли все, что изучали в школе. Возможно, это из-за привычки сокращать слова и общаться в мессенджерах стикерами и гифками. Даже если вы фанат соцсетей, стоит повторить правила грамматики, чтобы избежать ошибок в рабочей переписке.
Необходимый для получения школьного аттестата минимум вы могли бы сдать. Однако этого не хватит для поступления в хороший вуз, поэтому репетитор вам точно не помешает. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
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