РИАМО - 29 июн. Порядка 80 тысяч выпускников московских школ в этом году планируют сдавать Единый государственный экзамен, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

Этим летом ЕГЭ будут сдавать лишь те школьники, которые намерены поступать в вузы.

«В Москве на сдачу Единого госэкзамена зарегистрировались около 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи — это выпускники этого года и более 13 тысяч — выпускники прошлых лет», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

3 июля пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля будут сдавать по русскому языку, 10 июля – профильную математику, 13 – историю и физику, 16 – обществознание и химию.

Кроме того, 20 июля состоится экзамен по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, а 22 и 23 июля - устная часть экзамена по иностранным языкам. Математику базового уровня в этом году сдавать не будут.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, организуют дополнительный период экзаменов в августе.