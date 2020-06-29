РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 июн. «ЗиО-Подольск» отгрузило оборудование для завода по термической переработке отходов в энергию в Великобритании, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» завершило изготовление оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании. Заказ выполнен с опережением контрактного срока более чем на месяц», – говорится в сообщении.

В рамках договора с Hitachi Zosen Inova, заключенного в 2019 году, «ЗиО-Подольск» изготовил восемь блоков пароперегревателей 3 и 4 ступени. Аппараты предназначены для перегрева пара. Общий вес отгруженной продукции составил порядка 303 тонн. Пароперегреватели заменят аналогичное оборудование в рамках модернизации завода.

Изготовленные на «ЗиО-Подольск» блоки – первое российское оборудование, которое производится для зарубежного завода по термической переработке отходов по проекту Hitachi Zosen Inova в соответствии с европейскими международными нормами.

Завод по переработке отходов в энергию Riverside является одним из референтных проектов компании Hitachi Zosen Inova в Великобритании. Объект сооружен на условиях «под ключ» и введен в эксплуатацию в 2010 году. Среднегодовая переработка коммунальных отходов составляет около 585 тысяч тонн.