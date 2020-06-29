РИАМО - 29 июн. Энергетики компании «Россети Московский регион» переведены на усиленный режим работы, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение на избирательных участках в Москве и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Заблаговременно энергетиками была проведена ревизия схем электроснабжения всех избирательных участков.

«Осмотрены 2 717 электроустановок, от которых запитаны избирательные участки, с выполнением тепловизионного контроля, проведены 1 930 противоаварийных тренировок при участии представителей территориальных и участковых избирательных комиссий», - говорится в сообщении.

Первого июля с 6:00 до 22:00 все филиалы компании «Россети Московский регион» по указанию первого заместителя генерального директора-главного инженера Дмитрия Гвоздева перейдут на режим повышенной готовности.

На рабочих местах будут дежурить 526 бригад (1 401 человек). В единый день голосования для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков будет задействовано 488 резервных источников электроэнергии.

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и завершится 1 июля.

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