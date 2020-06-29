РИАМО - 29 июн. В Московской области с 30 июня начинается конкурсный отбор на получение региональных субсидий для компаний, развивающих гостиничный бизнес, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций Подмосковья.

«Претендовать на получение поддержки смогут проекты строительства или реконструкции гостиничных комплексов с объемом инвестиций не менее 500 миллионов рублей и плановой величиной вновь создаваемого номерного фонда – не менее 50 номеров. Инвесторы смогут компенсировать часть процентной ставки по банковскому кредиту, привлеченному на реализацию проекта», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова в ходе проверки работ по строительству гостиничного комплекса Palmira Garden в Видном.

Компания Palmira Group, реализующая проект в Видном, уже заключила инвестконтракт с правительством Московской области, что позволит компании в течение первых 7 лет после заключения соглашения получить налоговые льготы.

В рамках проекта Palmira Group не просто построит гостиницу, но и реконструирует расположенную рядом историческую парк-усадьбу «Тимохово-Салазкино». Архитекторы изучили архивные фотографии и чертежи, чтобы восстановить первоначальный облик каждого объекта. В результате была сохранена старинная кирпичная кладка, восстановлены русские печи и даже хозяйственная постройка, где сейчас открыта библиотека. Открытие комплекса Palmira Garden запланировано на начало осени.

Подробности о мерах поддержки инвесторов в сфере гостиничного бизнеса, а также об условиях участия в конкурсном отборе на получение субсидий можно узнать по телефону 0150 или по электронной почте 0150@mosreg.ru.