РИАМО - 29 июн. Открытие новой станции Славянский бульвар МЦД-1 (Белорусское направление Московской железной дороги) состоялось в Москве в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Предполагается, что станция станет новым городским вокзалом и одним из крупнейших пересадочных узлов на западе Москвы.

«Станция будет востребована не только местными жителями, но тысячами людей, проживающих и работающих в Сколкове, Одинцове и других городах Подмосковья», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство новой железнодорожной станции и транспортно-пересадочного узла «Славянский бульвар» стало одним из крупнейших мероприятий по развитию первой линии наземного метро Москвы МЦД-1 Белорусско-Савеловский.

Новая станция расположена между действующими станциями Кунцево и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро, которой ежедневно пользовалось около 1 миллиона пассажиров.

Строительство станции Славянский бульвар было начато зимой прошлого года. Работы вели круглые сутки.

Ожидается, что открытие станции МЦД-1 Славянский бульвар позволит разгрузить одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии примерно на 7%, а перегон метро «Киевская» - «Парк Победы» – на 9%. Нагрузка на станции Кунцево и Фили МЦД-1 также должна снизиться.

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