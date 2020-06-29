РИАМО - 29 июн. Спасатели подмосковного Солнечногорска провели первый в этом году открытый урок по спасению утопающих, площадкой стал центральный пирс набережной озера Сенеж, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Солнечногорск.

«Мы призываем жителей не окунаться в воду в состоянии алкогольного опьянения, следить за детьми на пляже. При купании у ребенка обязательно должны быть надувные плавсредства — круги, нарукавники. Также хочу подчеркнуть, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах», — сказал директор МКУ аварийно-спасательная служба «СолнСпас» Дмитрий Лахметкин.

С использованием манекена отдыхающим на пляже показали, как реанимировать пострадавшего.

Такие открытые уроки будут проводиться еженедельно и станут частью масштабной информационной кампании, которая позволит предотвращать несчастные случаи на воде.

149 пляжных территорий и зон отдыха у воды открываются в Подмосковье 1 июля, из них 105 муниципальных, 44 частных. На всех готовых к открытию пляжах провели анализ воды и песка. Согласно заключениям Роспотребнадзора, купаться можно на водоемах 49 пляжей, на оставшихся - в специально оборудованных бассейнах.

В период купального сезона, который начнется 1 июля, в регионе будут проводиться совместные рейды сотрудников ГИМС, полицейских и спасательных служб для предупреждения несчастных случаев на водоемах.