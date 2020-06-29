РИАМО – 29 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с активистами, которые дважды голосуют по поправкам к Конституции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я не знаю, какие цели преследуют эти активисты. Если цели — совершенствование избирательной системы, то, наверное, это неплохо. А стоит ли применять предусмотренное законом наказание или нет, это не решение Кремля, и мы не хотели бы в это вмешиваться», — сказал Песков.

Он также выразил уверенность в том, что Центральная избирательная комиссия устранит пробелы после случаев неоднократного голосования по поправкам в Конституцию.

В первый день голосования – 25 июня – ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил, что проголосовал дважды - дистанционно и на избирательном участке.

Голосование по поправкам к Конституции завершится 1 июля.

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