РИАМО - 29 июн. Для профилактики Covid-19 в Подмосковье продолжают дезинфекцию детских и спортивных площадок во всех муниципальных образованиях, все сооружения обрабатывают специальными обеззараживающими растворами, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Госадмтехнадзор ежедневно анализирует данные мобильного приложения по дезинфекции детских площадок в муниципальных образованиях региона. Ежедневно примерно треть муниципалитетов региона дезинфицирует все детские площадки», - сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он уточнил, что в остальных муниципальных образованиях балансодержатели дезинфицируют до 80% площадок.

На прошедшей неделе в 24 муниципалитетах продезинфицировали почти все детские игровые площадки Подмосковья. В том числе, в 16 муниципальных образованиях региона продезинфицировали 100% детских площадок.

Среди этих городских округов – Бронницы, Ивантеевка, Истра, Королtв, Красноармейск, Лотошино, Протвино, Рошаль, Фрязино, Черноголовка, Шаховская, Восход, Звездный Городок, Молодежный, Талдомский, Серпухов. В городских округах Луховицы, Волоколамский, Серебряные Пруды, Сергиево-Посадский, Лобня, Дубна, Раменский и Богородский продезинфицировано более 97% площадок.

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