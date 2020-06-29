РИАМО - 29 июн. Госадмтехнадзор Московской области за четыре дня на прошлой неделе добился устранения 18 нарушений, выявленных инспекторами вдоль вылетных магистралей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Так, устранено 18 нарушений в 13 городских округах: Котельники, Раменский, Люберцы, Долгопрудный, Лосино-Петровский, Истра, Красногорск, Богородский, Солнечногорск, Мытищи, Пушкинский, Королев, Подольск», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также привели в порядок 15 территорий в полосе отвода дорог в 11 городских округах: Котельники, Люберцы, Истра, Красногорск, Богородский, Солнечногорск, Мытищи, Пушкинский, Долгопрудный, Лосино-Петровский, Королев.

Кроме того, ликвидировали самовольно установленный торговый объект в Богородском округе.

Инспекторы проверяют состояние придорожной инфраструктуры с точки зрения соблюдения хозяйствующими субъектами областных правил чистоты, порядка и благоустройства. Всего в этом году устранили 620 нарушений вдоль главных транспортных артерий региона.