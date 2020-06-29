РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Региональный оператор ООО «МСК-НТ», который обслуживает Подольск, дополнительно приобрел 15 бункеров для вывоза отходов и устранения навалов мусора, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Для повышения эффективности работы по обращению с отходами в условиях пандемии регоператор ООО «МСК-НТ» дополнительно приобрел 2 автомобиля-мультилифта на шасси Scania и 15 восьмикубовых бункеров. Машины предназначены для работы с тяжелым строительным мусором и также могут быть использованы в составе автопоезда с прицепом для транспортировки отходов. Грузоподъемность каждого автомобиля - не менее 30 тонн. Полученные восьмикубовые бункеры будут применяться в качестве дополнительной оборотной тары и позволят оптимизировать процесс вывоза тяжелых фракций отходов», - говорится в сообщении.

В период пандемии коронавируса объем вывозимых отходов увеличился более чем на 20%. На общедоступных проездных площадках объемы образования ТКО возросли на 50%. Несмотря на ежедневный вывоз мусора из контейнеров, на некоторых площадках стали образовываться сверхнормативные навалы. Для оперативного решения проблемных ситуаций компания наращивает техническую оснащенность и проводит мероприятия по оптимизации логистики процесса обращения с ТКО.

«Одна из причин образования навалов мусора - невозможность вывоза отходов в течение дня из-за автомобилей, припаркованных у контейнерной площадки. Другая причина - участившиеся случаи разгрузки строительного и коммунального мусора с грузовых и легковых машин в местах накопления ТКО. В связи с участившимися случаями таких неправомерных действий, компания ООО «МСК- НТ» призывает жителей делать фото- или видеофиксацию нарушений и отправлять на почту: mo@msk-nt.ru, а также в группу предприятия в соцсети «ВКонтакте», - заключается в материале.