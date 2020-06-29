РИАМО - 29 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в краже беспроводной акустической колонки в Видном, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Заявление в полицию написал местный житель. Он рассказал, что колонку украли около одного из домов в Видном. Сумма ущерба составила более 34 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 28-летний житель Зеленограда», - говорится в сообщении..

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Подозреваемого грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.