РИАМО – 29 июн. Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в формате видеоконференции, сообщает Федеральное агентство новостей.

На совещании президент и члены Совбеза обсудили вопросы внутренней и внешней политики. Кроме того, речь шла об интеграционных процессах на постсоветском пространстве.

«Участие в совещании принимали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие», - говорится в сообщении.