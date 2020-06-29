РИАМО - 29 июн. В Подмосковье возобновили проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения, приостановленную на время пандемии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Экстракорпоральное оплодотворение дает шанс многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, обрести счастье материнства. В первую очередь, мы направляем на процедуру женщин, которые должны были ее пройти еще несколько месяцев назад, но не смогли из-за пандемии», - отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

После 10 июля будет возобновлен прием документов от тех пациенток, которые только собираются пройти медицинскую комиссию для прохождения процедуры ЭКО.

Пройти процедуру ЭКО в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».