РИАМО - 29 июн. Следственный комитет проверит информацию из СМИ о нападении в деревне Ивановка Раменского городского округа собаки породы Алабай на женщину с ребенком, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, однако поврежденную собакой руку пришлось ампутировать. По данной информации СМИ следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка», - говорится в сообщении.

На сегодня следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Планируется опросить хозяина собаки и очевидцев нападения животного.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.