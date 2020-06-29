РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. Сотрудники ГИБДД Подольска рассказали учащимся автошколы округа о важности соблюдения скоростного режима, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В Подольске в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Некуда спешить» автоинспекторы организовали информационно-пропагандистскую встречу с кандидатами в водители, проходящими обучение в одной из автошкол городского округа.

«Так, слушателям рассказали о важности соблюдения установленной скорости движения и правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий. Для наглядности в помещении автошколы были размещены специальные информационные плакаты и розданы тематические листовки и памятки», - говорится в сообщении.

Также слушатели поучаствовали в тематической селфи-акции в поддержку социального проекта.