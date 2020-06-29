РИАМО - 29 июн. Полицейскими УМВД России по городскому округу Химки раскрыли серию краж велосипедов, сумма ущерба составила 50 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
Сотрудники уголовного розыска УМВД поймали безработную 25-летняя местную жительницу, которая дала признательные показания.
В настоящее время правоохранители установили причастность женщины к совершению 7 аналогичных преступлений на территории округа. Общая сумма материального ущерба составила более 165 тысяч рублей.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии