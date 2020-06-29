РИАМО - 29 июн. В понедельник Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по Конституции в Москве зафиксировал случаи недопуска на участок журналиста и повторного голосования по доверенности, сообщил в понедельник журналистам первый замруководителя штаба, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

«Сегодня утром побывал на западе Москвы <...> по просьбе наших коллег. Так получилось, что журналиста <...> не хотели допускать на одно из предприятий, где голосовали сотрудники, работающие вахтовым методом. <...> Пришлось в эту ситуацию нашему штабу вмешаться. Съездили туда, организовано все достойно, все официально соблюдено», - сказал Ковалев.

Он добавил, что в случае недопуска представители СМИ могут обратиться в штаб и сообщить о подобной ситуации.

Еще одно нарушение было зафиксировано на избирательном участке на севере столицы.

«УИК 447 в Ховрине, где выяснилось, что проголосовал по генеральной доверенности дважды фактически один и тот же человек. Тут имеет место ошибка членов УИКа. <...> Такого делать нельзя категорически. <...> Эти голоса будут кассированы», - отметил Ковалев.

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов добавил, что в целом большинство фиксируемых нарушений в столице незначительно.

«Люди, конечно, устали, поскольку пятый день идет работа. Есть какие-то мелкие недочеты, но крупных нарушений нет. Кто-то забывает маску надеть», - отметил Асафов.

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и продлится по 1 июля.

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