РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В подмосковных Люберцах с 1 июля начнут согласно графику отключать горячее водоснабжение, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 1 июля в городском округе Люберцы начнется плановое отключение горячего водоснабжения. Жители округа могут ознакомиться с графиком проведения профилактических работ на официальном сайте администрации: www.люберцы.рф в разделе «ЖКХ», - говорится в сообщении.

При внеплановых отключениях водоснабжения необходимо сообщать в ЕДС ЖКХ по телефонам: 8(495)103-44-33, 8(800)301-44-33 или 112.