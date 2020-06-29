РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В подмосковных Люберцах по сравнению с началом июня на 45% сократилось количество обращений в Единую диспетчерскую службу по неисправности лифтов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В течение минувшей недели Госжилинспекция Московской области обработала в областном Центре управления регионом 4,3 тысячи заявок жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу региона.

«По сравнению с позапрошлой неделей количество обращений снизилось на 5%. Заявок стало меньше в 38 городских округах. Лидерами среди 19 муниципальных образований по снижению количества заявок в категории «Неисправности лифтового оборудования» стали городские округа: Домодедово - на 71%, Наро-Фоминский - на 50% и Люберцы - на 45%», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.