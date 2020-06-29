РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Госавтоинспекция подмосковных Люберец напомнила водителям округа об уголовной ответственности за дачу взятки, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Участникам дорожного движения следует воздержаться от передачи сотрудникам ГИБДД незаконного денежного вознаграждения за неправомерное освобождение от административной ответственности. Дача взятки должностному лицу является преступлением и наказывается по статье 291 УК РФ лишением свободы на срок от 2 до 12 лет с выплатой штрафа вплоть до 70-кратной суммы взятки», - говорится в сообщении.

В 2019 году на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» было выявлено и пресечено 10 фактов дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Так, инспекторы ДПС в городе Люберцы на 1-ом Панковском проезде в районе дома №7 задержали мужчину, который при составлении административного материала за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предложил и передал сотрудникам денежные средства в размере 10 тысяч рублей.

В административном здании отдела ГИБДД был задержан мужчина, который при составлении административного материала за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предложил и передал инспекторам 18920 рублей.

В горокруге Котельники в районе дома №2 по Покровскому проезду остановили автомобиль Hyundai под управлением водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. При составлении административного материала он предложил и передал инспекторам ДПС денежные средства в размере 4,5 тысячи рублей.

В горокруге Люберцы у дома №11 поселка Калинина был задержан мужчина, который предложил и передал 17,7 тысячи рублей за непривлечение его к административной ответственности за управление транспортным средством. Он был лишен права управления.