РИАМО - 29 июн. Причиной отказа от онлайн-трансляции с камер на участках по голосованию по поправкам в Конституцию РФ до 1 июля стала высокая стоимость услуг интернет-провайдера, сообщил журналистам в понедельник руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится по 1 июля.

«За обеспечение трансляции наружу интернет-провайдеры запросили, я так понимаю, достаточно серьезную сумму. Поэтому было принято решение только 1 июля (вести трансляцию в режиме онлайн - ред.)», - сказал Массух.

Он добавил, что окончательное решение по организации онлайн-трансляции принималось в ЦИК. Тем не менее все записи с видеокамер на участках сохраняются и просматриваются в общественном штабе.

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